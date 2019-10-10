Bankacılık sektöründen ‘güçlü büyüme’ mesajı

Bankacılık sektörünün önde gelen isimleri Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomistdergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları kapsamında ‘CEO Club Bankacılar Zirvesi’nde konuştu. Sektördeki göstergeler üzerinden yorumlarda bulunan genel müdürler, işlerin yolunda olduğunu ifade etti.

TL KREDİLERİ BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisinin büyüyeceğine atıfta bulunan sektör temsilcileri, yıl sonu rakamlarının da her anlamda beklenenden daha iyi geleceğinin altını çizdi. Sektörün likidite konusuna değinenAkbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranlarının iyi durumda olduğunu belirterek, “Likidite konusunda bankacılık sektörünün sorunu yok hatta geçtiğimiz senelere oranla daha iyi” dedi. Binbaşgil, Akbank’ın sendikasyon kredisine ilginin daha da arttığını belirterek, Türkiye’ye olan ilginin eskiye göre daha fazla olduğunu kaydetti. Binbaşgil, Türkiye’deki normalizasyon sürecinin de buna etkide bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz senelerle şu anki makro gidişat karşılaştırıldığında daha iyi bir noktadayız. Enflasyonun düşüş trendine girmesi çok pozitif bir şey. Bu direkt olarak faizleri de etkiliyor. Bankalar da kredi faizlerinde biraz daha aşağıya geliyoruz. Çünkü faiz beklentimiz ileriye doğru olumlu seyrediyor. Enflasyondaki düşüş trendi çok önemli. Bu sürdürülebilir olduğu sürece faizlere olumlu etki yapacaktır, faizler düştükçe talep de artacaktır. 2018 kredi büyümesi açısından çok müthiş bir yıl olmadı ama 2019’a bakıldığında düşen faizlerle talebin arttığını görüyoruz. Yılbaşından bu yana TL kredilerde yüzde 10 civarında büyüme olmuş” dedi.

SÜREÇ İYİ YÖNETİLDİ

Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici de 2019 yılının zor bir yıl olduğunu aktararak, “Öngörülebilirlik geçmiş yıllara göre iyi değildi. Sadece bizim için değil yurt dışında da böyleydi. Türkiye bu süreci iyi yönetti. Ana sebeplerden birisi özel sektör ve kamu arasında iyi bir koordinasyon sağlandı. Olaya hızlı müdahale etme imkanı sağlamış olduk” diye konuştu. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da “Döviz hareketliliğinden kaynaklı duruma çözüm üretme gayretlerini en çok 2019’da yaşadık. Ülke ekonomisi 2018’de bir şok yaşadı. Bunu bir trafik kazasına benzetiyorum. İnsanlar ilk kaza anında acıyı hissetmediler, sadece şoku yaşadılar. 2019 şokun acılarının yaşandığı bir yıl oldu. Koordinasyon açısından kamu otoritesi ile bankacılık sektörünün çözüm üretme gayretlerini en çok bu sene yaşadık” dedi.

KUR, FAİZ, ENFLASYON DENGESİ ÖNEMLİ

Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ise dünyada her ülkenin kendine ait sıkıntıları olabildiğini ancak ülkelerin bu sıkıntıları atlatabilme gücünün önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ekonomisi, özel sektörü ve kurumlarının son derece dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız oldu, volatilite oldu ama birçok alanda çok başarılı sonuçlar da alındı. Dünya piyasalarında likidite kısıtlılığı varken bile Türk bankaları sendikasyon kredilerini yüzde 100 yenileyebildiler. Türk bankalarının sendikasyonlarına dünyadaki talep devam etti” dedi. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü de gelecek aylarda ekonomik toparlanmanın hızlanacağını belirterek, “Kötü günleri geride bıraktık. Yurt dışından yatırımcılar artarak gelmeye devam edecek. Bizim kendimizi çok iyi anlatmamız gerekiyor. Kur, faiz ve enflasyon dengesini iyi yönetirsek iyiye gidiş hızlanacaktır” dedi.