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Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri 16,8 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 17,4 artarak 16 trilyon 846,4 milyar liraya yükseldi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
Bankacılık sektörünün aktifleri 16,8 trilyon liraya yükseldi
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BDDK tarafından, Mayıs 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, mayısta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 16 trilyon 846 milyar 448 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 2 trilyon 499 milyar 58 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 17,4 oldu.

Mayısta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 21,9 artarak 9 trilyon 237 milyar 332 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 20,4 yükselerek 2 trilyon 854 milyar 936 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,75 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, mayısta 2022 sonuna göre yüzde 16,9 artarak 10 trilyon 355 milyar 711 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,3 artışla 1 trilyon 606 milyar 765 milyon liraya ulaştı. Sektörün mayıs sonu itibarıyla dönem net karı 190 milyar 344 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,08 seviyesinde gerçekleşti.

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