Bankacılık sektörünün mevduatı 8,7 milyar lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Ocak ile biten haftada 8 milyar 730 milyon 873 bin lira azalarak 9 trilyon 146 milyar 809 milyon 335 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,43 azalışla 4 trilyon 675 milyar 69 milyon 519 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,67 artışla 4 trilyon 86 milyar 135 milyon 756 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 228 milyar 966 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 663 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Ocak itibarıyla 3 milyar 235 milyon dolarlık artış görüldü.

- TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 artarak 1 trilyon 38 milyar 125 milyon 532 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 882 milyar 77 milyon 803 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,6 yükselişle 654 milyar 414 milyon 469 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 330 milyar 31 milyon 857 bin lirası konut, 39 milyar 526 milyon 775 bin lirası taşıt ve 668 milyar 566 milyon 900 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Aralık ile biten haftada 160 milyon 36 bin lira azalarak 7 trilyon 284 milyar 973 milyon 855 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,43 artış kaydetti.