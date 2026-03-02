İSTANBUL 13°C / 4°C
  Bankacılık sektörünün ocakta net karı belli oldu
Ekonomi

Bankacılık sektörünün ocakta net karı belli oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı, ocakta 87 milyar 249 milyon liraya ulaştı.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 14:37
Bankacılık sektörünün ocakta net karı belli oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, ocak ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48 trilyon 574 milyar 239 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 627 milyar 441 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, ocak ayında 23 trilyon 646 milyar 98 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 53 milyar 126 milyon lira oldu.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 3,5, krediler toplamı yüzde 2,2, menkul değerler toplamı yüzde 0,6 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,57 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,2 artışla 27 trilyon 829 milyar 329 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,5 artışla 4 trilyon 260 milyar 173 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde sektörün dönem net karı 87 milyar 249 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,77 oldu.

  • bankacılık sektörü
  • kar marjı
  • net kar

