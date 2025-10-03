AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle bilişim suçlarıyla ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yasal değişiklikler yapılacak.

Teklife göre, ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına vermek TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek.

Kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına verenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Ayrıca, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesabı 3 güne kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınacak.

Mali kurum tarafından askıya alınan veya cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate, hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emriyle askıya alma süresi içinde el konulacak. Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak.

HESAP AÇMAYA DOĞRULAMA ŞARTI

Teklife göre, elektronik ödeme kuruluşları, fotoğraf, yüz tarama veya parmak izi ya da çipli kimlik kartıyla doğrulama yapmadan hesap açamayacak. Cep telefonu hattı aboneliği de çipli kimlik kartıyla gerçekleştirilecek.

Adına kayıtlı mobil haberleşme hattını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sınırlamalara aykırı bir şekilde kullanması amacıyla başkasına verenler hakkında cumhuriyet savcısı tarafından 20 bin lira idari para cezasına hükmedilecek.

Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, yürütülen soruşturma kapsamında hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecek. Bu karara rağmen ilgili hattın haberleşmesinin kesilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye, 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.