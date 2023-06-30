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Ekonomi

Bankalar ne zaman açık? 2023 Kurban Bayramı bankalar ne zaman açılıyor?

Bankaların ne zamana açılacağı, Kurban Bayramında finansal işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu sene Bayram tatili, idari izin ile birlikte 9 güne çıkarıldı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörde de bayram tatili uygulanıyor. Buna göre Bankalar ne zaman açık? Kurban Bayramı bankalar ne zaman açılıyor? 2023 Kurban Bayramı bankalar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

30 Haziran 2023 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Bankalar ne zaman açık? 2023 Kurban Bayramı bankalar ne zaman açılıyor?
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Bankalar ne zaman açık? sorusu Kurban Bayramı tatili boyunca finansal işlem yapamayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran - 1 Temmuz günleri arasında kutlanacak. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Peki bankalar ne zaman açık? 2023 Kurban Bayramı bankalar ne zaman açılıyor?


Kurban Bayramı Arefe günü 27 Haziran Salı günü idrak edildi. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple bankalar 9 günlük tatilin dışında kalıyor.

Bankalar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 3 Temmuz tarihine kadar açık olmayacak.

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

Bankalar resmi tatiller dışında genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

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