İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9117
  • EURO
    18,3309
  • ALTIN
    1015.67
  • BIST100
    2543.96
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bankalara çağrı: Türkiye'nin her yerinden şikayetler geliyor
Ekonomi

Bankalara çağrı: Türkiye'nin her yerinden şikayetler geliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu krediye erişim sorununa sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti, bankalara çağrı yaptı. Hisarcıklıoğlu, 'Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor.' dedi.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Son dönemde finansmana erişim problemi üretici ve ihracatçılar tarafından sıkça dile getiriliyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da krediye erişim sorununa bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tweet'inde, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.