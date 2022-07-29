Bankalara çağrı: Türkiye'nin her yerinden şikayetler geliyor

Son dönemde finansmana erişim problemi üretici ve ihracatçılar tarafından sıkça dile getiriliyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da krediye erişim sorununa bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tweet'inde, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.