Peş peşe faiz indirimleri geliyor!

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, dün indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu. Akbank da, 5 ila 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1.17’ye çekti.

‘EV’DE KREDİ KULLANIMI ARTTI

Akşam'ın haberine göre, kamu bankalarından 60 ay vadeli 50 bin TL’lik ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaşın geri ödeme tutarı 4 bin 854 TL azalacak. Yani yaklaşık 5 bin lira cepte kalacak. ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre de, ağustosta banka kredisi kullanımı yüzde 15’lik oranla önceki aya göre bir puan arttı.