Bankaların kredi faiz oranlarında indirim yapılacak mı? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? 2018 Konut kredisi faiz oranları ne kadar olacak? konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, kredi faiz oranları ne kadar düşüş gerçekleşecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyon İle Mücadele Programını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamalarında bankaların kredi faiz oranlarında indirim yapılacağını ifade etti. Konut kredisi faiz indirimi müjdesi bekleyen kişiler için güzel açıklamalar bugün peş peşe geldi. 2018 yılının başından bu yana yükseliş trendine giren konut kredisi faiz oranları özellikle de son 3 aylık dönemde büyük bir ivme kazanarak rekor üstüne rekor kırmıştı. Yükselen kredi oranları nedeni ile vatandaş ev alamaz hale gelirken konut satış rakamları da dibe vurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamalarında bankaların faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapılacağını ifade etti. Ev satın almak isteyen kişiler konut kredisi faiz indirimi müjdesi beklerken bugün güzel haberler peşpeşe geldi. İşte Bankaların kredi faiz oranları ve konut kredi faizleri...

2018 yılının başından bu yana yükseliş trendine giren konut kredisi faiz oranları özellikle de son 3 aylık dönemde büyük bir ivme kazanarak rekor üstüne rekor kırmıştı.



Yükselen kredi oranları nedeni ile vatandaş ev alamaz hale gelirken konut satış rakamları da dibe vurdu. Ev satın almak isteyen kişiler konut kredisi faiz indirimi müjdesi beklerken bugün güzel haberler peşpeşe geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyon İle Mücadele Programını açıkladı.Konu ile ilgili olarak Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:



* Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak.



* Hal yasası da ekim ayı itibariyle de Meclis'te göreceğiz. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık. Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz.



* Vatandaşlarımız indirim logosu taşıyan ürünler tercih etmeli. Bir yandan Türkiye'nin en güçlü yaygın ürünleri, bir yandan bankalarımız, sadece birkaç günlük görüşme ile binler firmamız kuruluşumuz bu topyekün mücadeleye bende varım dedi. 81 milyon Türkiye olarak bu suni süreci de geride bırakacağız. Türkiye 'Büyük Güçlü Türkiye' yolculuğunda oku yaydan çıkmıştır. Tüm firma, marka, kamu kurum, şirketlerimizi ve bakanlarımızı hepinizi tebrik ederim.



BANKALARIN FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM



Bakan Albayrak açıklamalarında bankaların faiz oranları hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve bir müjde verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamalarında bankaların faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapılacağını ifade etti.





TBB Başkanı "Kredi Faiz Oranlarını Düşürmek İçin Elimizden Geleni Yapacağız"



Bugünün kredi faiz indirimi hakkındaki ilk müjdesi Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan geldi. Aydın yapmış olduğu açıklamasında "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi



Bu açıklama kredi faiz indirimi müjdesi bekleyen kişileri direkt olarak ilgilendiren son derece önemli bir açıklama.Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan böyle bir çalışma kamu ve özel banka ayrımı olmaksızın tüm bankaların kredi faiz oranlarında indirim yapılması anlamını taşıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bankalar Kredi Faiz Oranlarına Yüzde 10 İndirim Yapacak"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların da enflasyon mücadelesine katkıda bulunacağı müjdesini vererek 1 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bankalardan kredi kullanan kişilere yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.



Bakan Albayrak "Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak." diyerek yüksek faiz oranları ile kredi kullanan kişilere indirim müjdesi vermiş oldu.