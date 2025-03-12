Barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk iki ayında toplam 58,7 milyon megavatsaat elektrik üretildi.

Bu dönemde, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte barajlı hidroelektrik santralleri 7,16 milyon megavatsaat ile ilk sırada yer alırken onu 5,86 milyon megavatsaat ile rüzgar santralleri ve 3,67 milyon megavatsaat ile güneş santralleri izledi.

Ocakta üretilen toplam 30,2 milyon megavatsaat elektriğin yüzde 26,6'sı doğal gaz santrallerinden karşılanırken onu yüzde 24,2 ile ithal kömür, yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 10,4 ile linyit, yüzde 9,3 ile rüzgar ve 5,5 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Şubatta toplam 28,4 milyon megavatsaat elektrik üretiminin yüzde 27'sini doğal gaz santralleri oluşturdu. Geçen ay, ithal kömür santralleri elektrik üretiminin yüzde 23'ünü karşılarken barajlı hidroelektrik santralleri yaklaşık yüzde 12'sini, rüzgar santralleri yüzde 10,7'sini, linyit yüzde 10,1'ini ve güneş enerjisi santralleri yüzde 6,8'ini oluşturdu.

- ELEKTRİK KURULU GÜCÜ 117 BİN MEGAVATA YAKLAŞTI

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde temiz enerji kaynakları önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'de sanayi sektörünü büyütmek, artan nüfusa paralel yükselen enerji ihtiyacını karşılamak ve fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığı azaltmak hedefleri kapsamında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veriliyor.

Hidroelektrik santralleri, uzun ömürlü, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, işletme gideri çok düşük ve yerli bir kaynak olarak yenilenebilir kaynaklar arasında öne çıkıyor.

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 117 bin megavata yaklaştı. Barajlı hidroelektrik santralleri kurulu gücün yüzde 20,4'ünü oluşturdu. En büyük 3 yenilenebilir enerji kaynağı olan barajlı hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının kurulu gücü ise sırasıyla 23 bin 863 megavat, 20 bin 646 megavat ve 13 bin 44 megavat oldu.

Türkiye'de toplam 34 bin 306 santral bulunuyor. Ülkenin 7 bölgesinde bulunan barajlı hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının santral sayısı ise toplam 32 bin 756'ya ulaştı.

Santral sayısına bakıldığında güneş enerjisi tesisleri 32 bin 65 ile öne çıkarken, bunu 376 santralle rüzgar ve 147 santralle barajlı hidroelektrik takip etti.