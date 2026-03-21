''Barışçıl nükleer'' sıçrama küresel yankı buldu: Türkiye dengeleri kökten değiştirecek

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemilere kapatmasıyla tetiklenen küresel krizde, ham petrol ve doğal gaz kıtlığına bağlı enerji krizi, nükleer enerjiye yapılan yeni yatırımları körüklüyor.

Nükleer enerji yatırımlarını ele alan Asya basını Türkiye'nin bu alandaki girişimlerini değerlendirdi. Türkiye'nin nükleer enerjiye kararlı bir şekilde yönelen ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN "BARIŞÇIL NÜKLEER" SIÇRAMA

Türkiye'nin küresel ortaklarla iş birliğinden yararlanarak 8 yeni reaktör inşa etmeyi içeren bir plan kapsamında önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar ABD dolarına kadar yatırım yapmayı hedeflediği belirtildi.

Rusya ve Kanada'dan Güney Kore ve Çin'e kadar Türkiye'nin yatırımcılara kapılarını açarak "barışçıl nükleer" enerji santrali kurma yönündeki mevcut planlarını hızlandırdığını vurgulayan yabancı uzmanlar, bu iddialı projenin Türkiye'nin enerji sektörünü kökten değiştirebileceğini söyledi.

Yükselen enerji fiyatları ve bölgesel istikrarsızlık ortamında, Avrupa ve Asya arasında yer alan Türkiye'nin fiilen uzun vadeli bir ekonomik dönüşüm başlattığını yazan Asya basını, "B Planı, enerji egemenliğini artırmak için yenilenebilir ve nükleer enerjinin bir karışımını öngörüyor. Nükleer geliştirme programının amiral gemisi, Rusya'nın Rosatom şirketi tarafından inşa edilmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali'dir. 4,8 GW kapasiteli dört ünitenin tamamının devreye alınmasının ardından, santral Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, "Güney Kore, Çin ve Kanada ile devam eden müzakereler, Akkuyu Nükleer Santrali'nin sadece ilk aşama olduğunu gösteriyor. Ankara, Sinop ve Trakya'daki yeni santraller de dahil olmak üzere önümüzdeki on yıllarda 20 GW'a kadar nükleer enerji üretimi yapmayı planlıyor. Büyük bir nükleer santralin maliyetinin Akkuyu Nükleer Santrali ile karşılaştırılabilir olduğu göz önüne alındığında, toplam yatırım 100 milyar dolara ulaşabilir. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, barışçıl nükleer kalkınmanın stratejik amacını, "İthalata bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir enerji sağlamak" olarak özetledi. Başarılı olması durumunda, ülke geleceğe yönelik birçok önemli zorluğun üstesinden gelebilecek." denildi.

Hint Okyanusu ve genel olarak Asya'ya açılan transit noktaları olan önemli bölgesel merkezlerin kapatılmasıyla seyahat konusunda da büyük soru işaretlerinin olduğunu yazan Asya basını, "Türkiye, Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle avantajlı konumdadır. Güvenilir bir ulusal havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın küresel hava trafiği merkezi rolünü üstlenebilir" ifadelerini kullandı.