Bartın TOKİ kura listesi açıklandı mı? TOKİ Bartın Dallıca kura sonucu!

Bartın TOKİ kura listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ Bartın Dallıca kura sonucu büyük bir heyecanla merak ediliyor. 50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bartın Merkez Dallıca Projesi kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Bartın Dallıca projesinde 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.Projedeki dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 110 metrekare arasında değişiyor. Bartın TOKİ'deki dairelerin fiyatları 142 bin 500 TL'den başlıyor 209 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bartın TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BARTIN TOKİ KURA LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bartın TOKİ kura listesi bugün açıklanacak. TOKİ Bartın kurası saat 14.00’da Ömertepesi Spor Salonu’nda çekilmeye başlandı.

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ BARTIN CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ BARTIN OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.