Barzani'den Irak hükümetine çağrı: Türkiye yardım etmeye hazır

Barzani, Erbil'de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" Forumu'nda konuştu.

IKBY'deki petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına yeniden başlanması konusuna değinen Barzani, petrol sevkiyatının durdurulmasının Irak'ı 19 ila 20 milyar dolar zarara uğrattığını bunun Irak için büyük bir miktar olduğunu ifade etti.



Petrolün Ceyhan Limanı üzerinden yakında yeniden ihracatına başlanmasını beklediklerini kaydeden Barzani, "Türkiye, petrolün yeniden ihraç edilmesi konusunda her zaman hazır olduğunu söylüyor ve IKBY petrolünün ihracatı konusunda hiçbir sorunu bulunmuyor. Petrolün defalarca, siyasi değil, ticari bir meta olduğunu söyledik. Dolayısıyla Irak ve Türkiye petrol ihracatı konusunda hazır durumda. Konuyla ilgili sadece şirketlerin finansmanı gibi teknik meseleler kaldı. Petrolün yakında yeniden ihracatına başlanmasını bekliyoruz." dedi.



Petrol sevkiyatının yeniden başlaması konusunda ABD'nin de destekleyici rolü bulunduğunu söyleyen Barzani, şu ifadeleri kullandı:



"ABD, Irak ve IKBY'nin temel ortağıdır ve bu konuda (petrol sevkiyatı) destekleyici ve teşvik edici rolü oldu. Buradaki şirketlerin bir kısmı zaten Amerikalı şirketlerdir. Rusya'nın bu konuda destekleyici rolü var çünkü alanda Rus şirketler de mevcut."



Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Barzani, bunun stratejik bir proje olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Kalkınma Yolu Projesi'ndeki güzergahı ve tasarımı öğrenmek istiyoruz. Projenin Iraklıları ayrıştırmak değil, birleştirmesi gerekir ve tüm Iraklıların bundan yararlanması lazım. IKBY'yi bu ayrıcalıklardan mahrum bırakmak olmaz. Türkiye de bu konuda yardım etmeye hazır ve meselenin Bağdat ile iç meselemiz olduğunu ve kendi aramızda çözmemiz gerektiğini ifade ediyor."



- IKBY HÜKÜMETİNİN KURULMASI

IKBY'de hükümetin kurulması için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtsevenler Birliği (KYB) arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Barzani, şöyle konuştu:



"KDP ve KYB olarak kendi aramızda hem de diğer tüm partilerle hükümetin kurulması için çaba harcadık ama başarılı olunamadı. IKBY hükümetinin KDP, KYB ve diğer tüm partilerin katılımıyla kurulması gerekir."



- ERBİL-BAĞDAT İLİŞKİLERİ

Bağdat ile ilişkilere de değinen Barzani, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun, Irak'ta federal sistemin uygulanamaması. Bağdat'ın bölgeyle (IKBY) ilişkileri oldukça merkezileşmiş. Irak'ta ismen federal bir sistemiz ama pratikte öyle değil. Bağdat federal bir sistem gibi değil, bağımsız bir devlet gibi hareket ediyor. Erbil, Bağdat'ı tamamen merkezileşmiş olarak görüyor ve dünyada bu şekilde hareket eden bir federal devlet yok."