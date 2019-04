Başakşehir’in en büyük projesine yatırımcı ilgisi

Konutta Avrupa liderliği sürecek

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal’ın sorularımıza yanıtları ise şöyle:

Gayrimenkul sektörü geçen yılı nasıl geçirdi, bu yıl sonu nasıl bir tablo göreceğiz?

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal şu açıklamayı yaptı: Türkiye’de 2018’de satılan konut sayısı 2017’ye göre sadece yüzde 2 değer kaybederek 1 milyon 375 bin adet oldu. Ki biliyorsunuz 2018 yılı konjonktürel açıdan ve konut sektörü açısından zorlu geçmesine rağmen yine de bir rekor yılı gibi geçti. Yine Avrupa birincisi olduk. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Fakat asıl etki ve geleceğe dönük ipucu ise şu verilerde saklı; Türkiye’de her sene 560 bin yeni hane halkı oluşuyor. TÜİK verilerine göre her sene 600 bin evlilik oluyor ve bunun yüzde 84’ü ilk evlilikten oluşuyor. Son 5 yılın ortalamasına göre her sene 125 bin çift de boşanıyor. Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci olmayı sürdürecektir.

Konuta talebin artacağını söylüyorsunuz, o halde yeni projeler gelecek…

Ülkemizdeki hane halkı sayısı 23 milyon civarında. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3.8 kişi. Ülkemizin deprem kuşağında olması ve başlatılan ‘kentsel dönüşüm’ projeleri de sektöre ivme kazandırmaya devam ediyor, edecektir.