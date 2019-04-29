Başakşehir’in en büyük projesine yatırımcı ilgisi
Toplamda 1.500 konut ve ticari alandan oluşan 3. İstanbul Başakşehir projesinde ikinci etabın temeli atıldı. Toplamda 1 milyar TL’lik yatırımla hayata geçen proje yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul de yatırımlar devam ediyor. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki markalı konutlara talepleri oldukça yüksek. Bu hafta Patron Katı’nda, Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin detaylarını kaleme aldık. Seha Yapı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal ile hem gayrimenkul sektörünü hem de projelerini konuştuk. 1 milyar TL ile hayata geçen proje bölgenin en büyük projesi olma özelliği taşıyor. Toplamda 1.500’ün üzerinde konut ve ticari alan buluna projeye yatırımcı ilgisi sürüyor. Öte yandan projede dünya markası bir otel de yer alacak… Ömer Saylık’ın sorularımıza yanıtları şöyle:
Projenizden bahseder misiniz? Lokasyon olarak nerede, kaç konuttan oluşuyor? Ne kadarlık yatırım yapıldı?
Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirdiğimiz, yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşacak proje İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakınlığı ön plana çıkıyor. 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanın yüzde 60’ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor. İnşaatın tamamlanma aşamasına gelen sağlık kenti de projeye 1.5 km uzaklıkta. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi de projenin hemen karşısında yer alıyor. İlk etabı 2016 sonu ve 2017 başında satışa çıktığımızda ön talep döneminde 3 günde 350 konut satışı gerçekleştirmiştik. Eylül 2017’de de rezidansları satışa çıkarmıştık. Şimdi de projemizin ikinci etabı olan ve 524 daireden oluşan Hasbahçe Evleri etabımızın temelini attık, bu esnada rezidanslardan oluşacak bir de otel etabımız olacak. Burası için de uluslararası markalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz, burada da hem 3. İstanbul Başakşehir projemizin sakinlerine hem de Başakşehir bölgesine güzel bir haber vereceğiz. Toplamda projemize 1 milyar TL’lik yatırım yaptık.
Satışlarınız nasıl, ilgi var mı projeye? İlk etabın teslimi ne zaman olacak ?
Yılbaşından bu yana 200 dairenin satışı daha gerçekleştirildi. Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi, doğru zamanda, doğru yerde doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tablo idi, nitekim öyle de oldu. Yatırımcılardan da büyük ilgi görüyoruz. Vade farkı olmadan minimum peşinat ile 48 aya kadar esnek ödeme planları sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu fırsatlar projemize daha da değer katıyor. Projenin ilk etabının Haziran 2019’da teslimi planlanıyor.
Mimarisi ve sosyal donatı alanları hakkında ne söylersiniz?
Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesine büyük önem verdik, projede yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor. Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında: basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, cafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor.
MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU
1.500’ün üzerinde konutun üretildiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin hemen karşısında Türkiye’nin en büyük kent meydanlarından biri inşa ediliyor. Botanikpark ve millet bahçesi de yanı başında. 3. İstanbul Başakşehir’in hemen önünde 14 şeritli yol yapıldı. Hemen üstünde Türkiye’nin en büyük üniversitesi açılacak ayrıca Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi, sanat merkezi, kongre merkezi olan dev bir kampüs yapılacak. Şu anda 2.5 milyon m2 yeşil alanı bulunan Başakşehir’deki yeşil alan ise 5 yıl içinde 11 milyon m2’ye çıkacak. Bu yaklaşık Beyoğlu ilçesinin 1.5 katı büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Kişi başı yeşil alan miktarı da böylece 60 m2’ye çıkacak.
Konutta Avrupa liderliği sürecek
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal’ın sorularımıza yanıtları ise şöyle:
Gayrimenkul sektörü geçen yılı nasıl geçirdi, bu yıl sonu nasıl bir tablo göreceğiz?
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal şu açıklamayı yaptı: Türkiye’de 2018’de satılan konut sayısı 2017’ye göre sadece yüzde 2 değer kaybederek 1 milyon 375 bin adet oldu. Ki biliyorsunuz 2018 yılı konjonktürel açıdan ve konut sektörü açısından zorlu geçmesine rağmen yine de bir rekor yılı gibi geçti. Yine Avrupa birincisi olduk. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Fakat asıl etki ve geleceğe dönük ipucu ise şu verilerde saklı; Türkiye’de her sene 560 bin yeni hane halkı oluşuyor. TÜİK verilerine göre her sene 600 bin evlilik oluyor ve bunun yüzde 84’ü ilk evlilikten oluşuyor. Son 5 yılın ortalamasına göre her sene 125 bin çift de boşanıyor. Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci olmayı sürdürecektir.
Konuta talebin artacağını söylüyorsunuz, o halde yeni projeler gelecek…
Ülkemizdeki hane halkı sayısı 23 milyon civarında. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3.8 kişi. Ülkemizin deprem kuşağında olması ve başlatılan ‘kentsel dönüşüm’ projeleri de sektöre ivme kazandırmaya devam ediyor, edecektir.
Başakşehir Kulübü’ne büyük destek
Şirketeniz tarafından Başakşehir Futbol Kulübüne de sponsorsunuz, devam edecek mi ?
3. İstanbul Başakşehir projesi Başakşehir’in en büyük projesi. Bunun da etkisiyle Başakşehir Futbol Kulübü’nün de ana sponsorlarından birisiyiz. Sponsorluğumuz 2016-2017 sezonu başında başladı. Sponsorluk kapsamında İBFK’nın maçlarını oynadığı stadyumun ismi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu oldu. Stadyumun isim sponsorluğu dışında kulübün formalarının sırtında da ismimiz bulunuyor. Projenin pazarlama bütçesinin yaklaşık yüzde 30’luk kısmını sponsorluk için kullanacağız.
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