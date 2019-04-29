Başakşehir’in en büyük projesine yatırımcı ilgisi

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul de yatırımlar devam ediyor. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki markalı konutlara talepleri oldukça yüksek. Bu hafta Patron Katı’nda, Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin detaylarını kaleme aldık. Seha Yapı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal ile hem gayrimenkul sektörünü hem de projelerini konuştuk. 1 milyar TL ile hayata geçen proje bölgenin en büyük projesi olma özelliği taşıyor. Toplamda 1.500’ün üzerinde konut ve ticari alan buluna projeye yatırımcı ilgisi sürüyor. Öte yandan projede dünya markası bir otel de yer alacak… Ömer Saylık’ın sorularımıza yanıtları şöyle:

Projenizden bahseder misiniz? Lokasyon olarak nerede, kaç konuttan oluşuyor? Ne kadarlık yatırım yapıldı?

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirdiğimiz, yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşacak proje İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakınlığı ön plana çıkıyor. 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanın yüzde 60’ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor. İnşaatın tamamlanma aşamasına gelen sağlık kenti de projeye 1.5 km uzaklıkta. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi de projenin hemen karşısında yer alıyor. İlk etabı 2016 sonu ve 2017 başında satışa çıktığımızda ön talep döneminde 3 günde 350 konut satışı gerçekleştirmiştik. Eylül 2017’de de rezidansları satışa çıkarmıştık. Şimdi de projemizin ikinci etabı olan ve 524 daireden oluşan Hasbahçe Evleri etabımızın temelini attık, bu esnada rezidanslardan oluşacak bir de otel etabımız olacak. Burası için de uluslararası markalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz, burada da hem 3. İstanbul Başakşehir projemizin sakinlerine hem de Başakşehir bölgesine güzel bir haber vereceğiz. Toplamda projemize 1 milyar TL’lik yatırım yaptık.

Satışlarınız nasıl, ilgi var mı projeye? İlk etabın teslimi ne zaman olacak ?

Yılbaşından bu yana 200 dairenin satışı daha gerçekleştirildi. Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi, doğru zamanda, doğru yerde doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tablo idi, nitekim öyle de oldu. Yatırımcılardan da büyük ilgi görüyoruz. Vade farkı olmadan minimum peşinat ile 48 aya kadar esnek ödeme planları sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu fırsatlar projemize daha da değer katıyor. Projenin ilk etabının Haziran 2019’da teslimi planlanıyor.

Mimarisi ve sosyal donatı alanları hakkında ne söylersiniz?

Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesine büyük önem verdik, projede yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor. Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında: basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, cafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor.