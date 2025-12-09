Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasın girmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı ortalama 1459 uçuşla trafik listesinde sürekli olarak birinciliği göğüslerken Sabiha Gökçen Havalimanı da il 10 içerisine adını yazdırmayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1288 uçuşla Londra Heathrow, 1259 uçuşla Amsterdam, 1221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ ÖRNEK OLDU

İran İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Ramin Kashaf-Azar, ülke basınına verdiği röportajda, havalimanının genişleme planının geleceğini hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin havacılık sektörüne vurduğu damgaya dikkati çeken Azar, "İlk önceliğimiz yabancı havayollarını çekmek; Türkiye'nin de uyguladığı strateji aynı. Türkiye, birçok uluslararası havayolunu ülkeye çekmeyi başardıktan sonra havalimanlarını genişletti. Biz de bu yolu izlemeliyiz." şeklinde konuştu.