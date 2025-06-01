Başka ülkelerin engellemelerine işaret etti! Glaz: Türkiye mükemmel bir arabuluculuk rolü oynuyor

Büyükelçi Glaz, AA muhabirine, Ankara'daki ilk izlenimleri, Türkiye-Belarus ilişkileri ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de insanların aklına ilk olarak İstanbul'un geldiğini dile getiren Glaz, Ankara'nın az bilinmesinin "adil" olmadığını zira başkentin tüm bölgelere eşit uzaklıkta harika bir şehir olduğunu vurguladı.

Glaz, Ankara'nın çok sayıda büyükelçiliğe ve canlı bir siyasi atmosfere sahip olduğuna işaret ederek, Ankara'da görev yapmanın büyük bir diplomatik şans olduğunu belirtti.

Diplomatların Ankara'da bulunmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiğine dikkati çeken Glaz, başkentin temiz ve sakin olmasının yanı sıra modern ve zengin bir tarihe sahip olduğunu kaydetti.

Glaz, Ankara'yı Belarus'un başkenti Minsk'e benzettiğini, bu yüzden neredeyse hiçbir fark hissetmediğini ve bunun önemli olduğunu aktardı.

- "TÜRKİYE, EŞSİZ BİR ÜLKE"

"Türkiye eşsiz bir ülke; her şey var; dağlar, denizler, kar ve sıcak iklim." diye konuşan Glaz, Türkiye'de hem kayak yapılabildiğini hem de kahvaltıda yerli avokado ve muz yenilebildiğini anımsattı.

Glaz, her ülkenin böyle bir potansiyele sahip olmadığına, bu nedenle Türkiye'deki her yere gitmek istediğine değindi.

Türkiye'deki tüm bölgelerin birbirinden farklı ancak aynı zamanda bir bütünün parçaları olduğunu vurgulayan Glaz, çeşitliliğin içinde birliği temsil ettiğini söyledi.

Glaz, İstanbul'un iş dünyasının merkezi olduğunu bildirerek, Kapadokya'yı da ziyaret ettiğini ve Hristiyan medeniyetinin doğuşunun nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de gerçekleşmesinin kendisini şaşırttığını ve bunun harika bir uyum içinde var olabildiğini anlattı.

- TÜRKİYE-BELARUS İLİŞKİLERİ

Türk halkının ülkesiyle gurur duyması gerektiğine değinen Glaz, Türkiye ile Belarus'un arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyinin en başta iki ülke lideri arasındaki "yakın ve dostane" ilişkilere dayandığını belirtti.

Glaz, güven mektubu töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle görüşmesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya özel ilgisini vurguladığını ve selamlarını ilettiğini söyledi.

İki ülke lideri arasındaki dostluğun diplomatlar tarafından "layıkıyla temsil edilmesi" gerektiğinin altını çizen Glaz, iki ülke diplomatik anlayışının ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek ve aktif hale getirmek olduğunu ifade etti.

Ülkesinin diplomaside her şeyden önce ticari ve ekonomik ilişkilerle ilgilendiğini dile getiren Glaz, Türkiye-Belarus ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Glaz, bunun oldukça etkileyici bir rakam olduğunun altını çizerek, "(Türkiye-Belarus) Biz birbirimize karşılıklı olarak ihtiyaç duyuyoruz. Eğer bazı başka ülkeler bize engel olmasaydı bu rakam daha da büyük olurdu. Ancak Türk tarafıyla tam bir anlayış içindeyiz ve ticaret hacmini artıracağız, böylece halklarımızın refahını yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

İki ülke iş çevreleri açısından yakın gelecekte birçok temas planlandığına işaret eden Glaz, ikili ticari ve ekonomik işbirliği mekanizmalarının çalışmaya başlayacağı mesajını verdi.

Glaz, bu yıl içerisinde iş dünyası heyetlerinin ziyaretlerinin beklendiğini, gündemin oldukça iyimser ve aktif olduğunu vurguladı.

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üç müzakere turunun Belarus'ta gerçekleştiğini hatırlatan Glaz, "Bu nedenle ülkemiz, Türkiye'nin rolünü başka hiçbir ülkenin anlayamayacağı kadar iyi anlıyor. Görüşmeleri organize etmenin, diyaloğu ilerletmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Glaz, savaşın ilk günlerinden itibaren Minsk ve Ankara'nın barışçıl bir çözüm ve bölgesel istikrar için çaba gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu yüzden biz Türk meslektaşlarımızın çabalarını tamamen destekliyoruz." dedi.

Ülkesinin Ukrayna ile komşu olduğu için yaşananları insani olarak da derinden hissettiğini belirten Glaz, kayıpların kendilerini ilgilendirdiğini ve müzakere sürecinde yaşanan her ilerlemeden mutlu olduklarını söyledi.

Glaz, 2022'den bu yana yaklaşık 400 bin Ukraynalının Belarus'a geldiğini ve birçoğunun burada kaldığını aktararak, "Bu nedenle Ukrayna'daki çatışma bizim için aynı zamanda insani ve kişisel bir meseledir." diye konuştu.

İki taraf arasındaki esir ve cenaze değişimlerinin Belarus'ta yapıldığını hatırlatan Glaz, "İki hafta önce İstanbul'da varılan mutabakat sonucu, 1000'e 1000 formülüyle yapılan bir esir değişimi yine bizim ülkemizde gerçekleşti. Yani doğrudan bir bağ var." şeklinde konuştu.

Glaz, "Türkiye'nin müzakere alanındaki başarılarına içtenlikle seviniyoruz ve katkılarından dolayı minnettarız. Komşu bir ülke olarak çatışmanın bir an önce çözülmesini canı gönülden istiyoruz ve Türkiye'nin bu konuda mükemmel bir arabuluculuk rolü oynadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Glaz ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması beklenen görüşmelere büyük umutla baktıklarını dile getirerek, başarılar diledi.

- AA'YA TEŞEKKÜR

AA'ya Belarus'a gösterilen ilgi nedeniyle teşekkürlerini sunan Glaz, şunları kaydetti:

"Belarus'ta ajansınızı tanıyoruz ve okuyoruz. Türkiye'nin önde gelen ajanslarından biri olarak görüyoruz. Benim için büyük bir onur ki bu ülkedeki ilk röportajımı böyle saygın bir ajansa veriyorum."

Glaz, 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak başkentteki görevine başlamıştı.