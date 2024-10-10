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Ekonomi

Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldı.

10 Ekim 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki karşılama töreninde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Begay birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Törenin ardından Erdoğan ve Begay baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti.

Başbakanlık binasındaki basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

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