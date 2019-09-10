Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen ‘Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans vePolitik Ekonomi Konferansı’nda yaptığı konuşmada finans sektörüne önemli çağrılar yaptı. Özel bankaların reel sektöre desteğinin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan katılım finans sisteminin de bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemesini istedi.

İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Marmara Üniversitesinin birlikte çalıştığı alternatif finans konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini söyledi. Erdoğan, ekonomideki temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan finansal sistemin mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini belirterek, üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistemin maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma geldiğini söyledi.

FAİZİN YÜKÜ AĞIR

“Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi, inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır” diyen Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansal işlemlerin dünyada süratle yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan Erdoğan, “Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modellerini de tercih oranı giderek artıyor. Dün bunları söylediğimiz için bize saldıranlar, şimdi bu sistemi ciddi ciddi konuşuyor, tartışıyor, hatta çeşitli şekillerde uyguluyorlar. Türkiye’nin bu konuda geç kaldığını, geride kaldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

MUSLUKLAR KAPATILDI

Başkan Erdoğan bankacılık sistemine yönelik ise şunları söyledi:”Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı. Tam tersine en ihtiyaç duydukları dönemde kredi muslukları kapatılan reel sektörümüzün adeta altı boşaltıldı. Bilançolarında herhangi bir sorun olmadığı halde sırf yaşadıkları mali sıkıntı sebebiyle pek çok firma üretimden çekilme noktasında kaldı. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla özel sektörümüzde ve kamu bankalarımızla iş birliği içinde bu sıkıntılara çözüm olacak yöntemler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz.” Üreten, istihdam eden, ihracat ve yatırım yapan insanları bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen çözümü doğduğu, büyüdüğü, kazandığı topraklarda arayan tüm reel söktür mensuplarına şükranlarını sundu.