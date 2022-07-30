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Ekonomi

Başkan Erdoğan fındık taban fiyatını açıklayacak

Başkan Erdoğan bugün Ordu'da vatandaşların merakla beklediği fındık fiyatını açıklayacak.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:24 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'ya geliyor.

Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı.

Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" demişti.

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