26 Ağustos 2021 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta görüştüğü BAE Ulusal Güvenlik Danışmanının başında bulunduğu International Holding'den Türkiye'ye ilişkin açıklama geldi.

Abu Dabili Holdingin CEO'su Syed Basar Shueb, şirketin bu bağlamda Türkiye'de sağlık, endüstri ve gıda işleme sektörlerinde yatırım fırsatlarına baktığını söyledi.

Euronews'in haberine göre, Yönetim Kurulu Başkanlığını BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed el Nahyan'ın yaptığı Abu Dabi merkezli şirketin Türkiye'ye yönelik yatırım girişimi, Ankara'nın Körfez ülkesi ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımların ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el Nahyan, geçen hafta ekonomik işbirliğini de kapsayan bir görüşme gerçekleştirmişti.

IHC, son aylarda Abu Dabi Borsası'nın en değerli hisselerine sahip holding konumunda bulunuyor.

Holdingin tepe yöneticisi Shueb, Reuters'a yaptığı açıklamada şirketten bir heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi.

IHC'nin Türkiye'de sağlık, endüstriyel ve gıda işleme sektörlerindeki fırsatlara baktığını aktaran Shueb, "Türkiye, en büyük gıda işleme tesislerinden birine sahip, bu nedenle bunu da araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da konuyu yakından takip eden bir kaynak, IHC'nin birden fazla şirkette azınlık hissesi ve çeşitli sektörlerde de orta ölçekli anlaşmalar için arayış içinde olduğunu aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta aynı zamanda IHC'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların değerlendirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında ise BAE ile ilişkilerin düzeldiğini belirterek, "Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" ifadelerini kullandı.