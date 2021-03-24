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Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildiler

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 07:46 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 07:46
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, "Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, krokisi ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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