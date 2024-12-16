İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9677
  • EURO
    36,7248
  • ALTIN
    2988.47
  • BIST100
    10093.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Başkan Erdoğan kabine sonrası talimatı verdi! Borçlu belediyeler için harekete geçildi
Ekonomi

Başkan Erdoğan kabine sonrası talimatı verdi! Borçlu belediyeler için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na dönerek SGK borçları dolayısıyla “borçlu belediyeleri biraz daha silkeleyin” demesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.

16 Aralık 2024 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan kabine sonrası talimatı verdi! Borçlu belediyeler için harekete geçildi
ABONE OL

Alınan bilgilere göre ilk etapta en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 Milyar TL'lik haciz işlemi başlatıldı. Bu haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu. Ayrıca bazı gayrimenkullerine ve araçlarına da hacizler gündemde.

Haciz işlemi uygulanan belediyelerin; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

Söz konusu uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğu ve borçlu belediyelere yönelik işlemlerin artarak devam edeceği bildirildi. Alınan bilgilere göre, SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler mercek altında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcu 96 milyar TL'den 160 milyar TL'ye çıktı. Bu artış, sürdürülemez bir yük haline gelmiştir. Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz dahil gerekli tüm işlemleri uygulamaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak sürecin sinyalini vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.