Alınan bilgilere göre ilk etapta en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 Milyar TL'lik haciz işlemi başlatıldı. Bu haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu. Ayrıca bazı gayrimenkullerine ve araçlarına da hacizler gündemde.

Haciz işlemi uygulanan belediyelerin; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

Söz konusu uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğu ve borçlu belediyelere yönelik işlemlerin artarak devam edeceği bildirildi. Alınan bilgilere göre, SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler mercek altında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcu 96 milyar TL'den 160 milyar TL'ye çıktı. Bu artış, sürdürülemez bir yük haline gelmiştir. Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz dahil gerekli tüm işlemleri uygulamaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak sürecin sinyalini vermişti.