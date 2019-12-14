81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 bin konut projesi vatandaşları heyecanlandırdı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ve 17.3 milyar TL'lik yatırımla yapılacak olan “100 bin sosyal konut” için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Projenin başlayacağı ilçelerin bir bölümü açıklandı.

81 ilin tamamında yapılacak 100 bin konutun inşaatı yılbaşından sonra başlayacak ve 1,5 yıl içinde bitirilmesi hedeflenecek.

100 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER

Ankara Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacak.

Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konut, Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut listede yerini aldı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 102 konut, Isparta'nın Aksu ilçesinde 100, Eğirdir ilçesinde 200 konut, Kayseri Sarıoğlan 2. Etap'ta 230, Kırıkkale Delice ilçesinde 100, Bahşılı'da 220, Keskin'de 124, Yahşihan'da ise 300 konut kesinleşti.

Adana Sarıçam Akkuyu mevkinde 800, Buruk mevkinde 800, Afyon Diner 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut yapılacak.

Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konut, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılacak konut sayısı ise 79 olarak açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR? 📌 T.C. vatandaşı olanlar. 📌 Projenin bulunduğu il ve ilçede en az 1 yıldan bu yana ikamet edip il nüfusuna kayıtlı olmak. 📌 TOKİ’den daha önce konut almamış, konut kredisi kullanmamış olmak. 📌 Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklara ait kat mülkiyetli bir müstakil konut bulunmamak (tarla, bağ, bahçe, köy evi, iş yeri hariç). 📌 Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak. 📌 Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 liranın üzerinde olmamak.

Başvuru işlemleri sırasında;

2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)