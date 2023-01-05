İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7631
  • EURO
    19,9667
  • ALTIN
    1116.14
  • BIST100
    5523.49
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çifte müjde geliyor
Ekonomi

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çifte müjde geliyor

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile devreye girecek iki önemli çalışmayla, evlere her ay ücretsiz gaz desteği ve gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet verilecek.

Sabah5 Ocak 2023 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çifte müjde geliyor
ABONE OL

Hükümet toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre, Bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Başkan Erdoğan'ın talimatı ile devreye girecek iki önemli çalışma şöyle:

Karadeniz doğalgazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapılıyor. Maliyet hesaplamaları sonrasında nihai karar verilecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.

  • Başkan Erdoğan
  • doğal gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.