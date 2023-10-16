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Ekonomi

Enflasyonla kararlı mücadele... Başkan Erdoğan'ın ''indirim'' çağrısına bir destek daha

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı 'indirim' çağrısına destek verdi. TİM Başkanı Gültepe, 'Kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz.' dedi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
Enflasyonla kararlı mücadele... Başkan Erdoğan'ın ''indirim'' çağrısına bir destek daha
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "indirim" çağrısına ilişkin, "Kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Gültepe, yazılı açıklamasında, hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, TİM'in bu sorunun aşılması için atılacak her adımın arkasında olduğunu vurguladı.

İhracatçıların önemli bir kısmının aynı zamanda iç piyasaya da üretim yaptığını belirten Gültepe, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında enflasyon, hayat pahalılığı gibi kavramları ülkemizin gündeminden çıkarmamız gerekiyor. Bu konudaki mücadeleyi belli kesimlerin üzerine bırakarak sonuç alınmasını beklemek büyük haksızlık olur. Dolayısıyla topyekun bir mücadele azmi ortaya koymalıyız. Marketinden çiftçisine, sanayicisinden perakendecisine kadar herkes üzerine düşeni yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun, sadece gelir dağılımına değil, makro büyüklüklere de olumsuz etki ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Günün sonunda bu mücadelenin kazananı Türkiye olacak. Öte yandan, biz enflasyonist ortamda yatırım ve planlama yapmanın, fiyat tutturmanın zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın yoğun emek harcadığı kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır."

Mustafa Gültepe, tüm kesimlerin omuz omuza vermesiyle Türkiye'nin bu zorlu sınavdan başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.

  • cumhubaşkanı erdoğan
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  • TİM Başkanı Gültepe
  • enflasyon

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