Başkan Erdoğan Wall Street devleriyle görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül'de New York'ta Wall Street devleriyle buluşacak.

Financial Times'ın haberine göre; Erdoğan, Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu, Fortune 100 listesinde yer alan 20 büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Toplantının organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın kaynaklar, Erdoğan ve Türk heyetinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı döneme denk gelen toplantılarda, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

TAİK yöneticilerinin Financial Times'a verdiği bilgiye göre, toplantıya katılacak şirketler arasında dünyanın önde gelen finans kurumları da bulunuyor. Özellikle Wall Street bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı bu zirvede, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yeniden gündeme taşıma hedefi bulunuyor.

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