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Ekonomi

Başkan Erdoğan Wall Street devleriyle görüşecek

Başkan Erdoğan, 23 Eylül'de JPMorgan ve Goldman Sachs gibi Wall Street devleriyle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenen toplantı Türkiye'nin küresel piyasalarla ilişkilerini güçlendirme ve yeni yatırımlar çekme amacıyla yapılacak.

14 Eylül 2024 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Wall Street devleriyle görüşecek
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül'de New York'ta Wall Street devleriyle buluşacak.

Financial Times'ın haberine göre; Erdoğan, Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu, Fortune 100 listesinde yer alan 20 büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Toplantının organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın kaynaklar, Erdoğan ve Türk heyetinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı döneme denk gelen toplantılarda, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

TAİK yöneticilerinin Financial Times'a verdiği bilgiye göre, toplantıya katılacak şirketler arasında dünyanın önde gelen finans kurumları da bulunuyor. Özellikle Wall Street bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı bu zirvede, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yeniden gündeme taşıma hedefi bulunuyor.

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