Başkan Erdoğan'a takdim edildi! Yerli imkanlarla üretildi! Kilogramı 388 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen TÜBİTAK'ın yerli imkanlarla üretilen 'Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi' hakkında bilgi verildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Daha hassas ve uzun mesafelerde sinyal alıp ona göre savunma sistemlerimizin lazer başlıklı arayıcı sistemlerimizin kuvvetlendirilmesine yönelik. Bu tamamen tasarımından üretimine kadar TÜBİTAK laboratuvarında gerçekleştirildi. Ve kilogramı 388 bin dolar. Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji. Cumhurbaşkanımızın liderliğinden inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

