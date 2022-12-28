İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7224
  • EURO
    19,9266
  • ALTIN
    1086.3
  • BIST100
    5309.71
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Başkan Erdoğan'a takdim edildi! Yerli imkanlarla üretildi! Kilogramı 388 bin dolar
Ekonomi

Başkan Erdoğan'a takdim edildi! Yerli imkanlarla üretildi! Kilogramı 388 bin dolar

Türk mühendislerce tasarlanıp üretilen lazer dedektör sinyal çipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Çipin kilogram başına ihracat değerinin 388 bin dolar olduğunu bildiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji' dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a takdim edildi! Yerli imkanlarla üretildi! Kilogramı 388 bin dolar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen TÜBİTAK'ın yerli imkanlarla üretilen 'Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi' hakkında bilgi verildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Daha hassas ve uzun mesafelerde sinyal alıp ona göre savunma sistemlerimizin lazer başlıklı arayıcı sistemlerimizin kuvvetlendirilmesine yönelik. Bu tamamen tasarımından üretimine kadar TÜBİTAK laboratuvarında gerçekleştirildi. Ve kilogramı 388 bin dolar. Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji. Cumhurbaşkanımızın liderliğinden inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • TÜBİTAK
  • Hasan Mandal
  • 388 bin dolar
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.