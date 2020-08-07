Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'ı hedef alan karalama kampanyasına tepki

07 Ağustos 2020 Cuma 14:44 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Dünyada ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız başta ABD, Rusya ve Avrupa, koronavirüs sonrası çok ciddi zikzaklar yaşıyor. Tüm samimiyetim ile, içerideki düşmanları gündeme getirmek istemiyorum. Dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de pompalama görevi görüyorlar.

Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye.

Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarna bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik bugün neredeyiz.

(Döviz kurundaki hareketlilik) Yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konulardan rahatsız olmayın. Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Sistem bu denli oturduğu için bu bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler olur. Biliyorsunuz şöyle bir kaç ay yılbaşı itibariyle 10 liradan bahsediyorlardı, iş nerelere geldi, şu anda geldiğimiz nokta bu. Özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de altının da yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar geçici, bu dalgalanmalar her zaman olur onu görmemiz lazım. Merkez Bankası'yla, TBB'nin yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır düzelecek.

(Bakan Albayrak'ı karalama kampanyaları)

Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar var. Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz.

