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Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan bir müjde de işverene

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.

16 Aralık 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:03
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Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

"ASGARİ ÜCRETTE GELİR VE DAMGA VERGİSİNİ KALDIRIYORUZ"

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

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