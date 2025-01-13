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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Türkiye geneline yayacağız

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2025 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Türkiye geneline yayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Aile Yılı Tanıtım Programı'mızın ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* 25 Aralık'ta Aile bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek 2 önemli kurumu Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları kurulunu ihdas ettik. Bu yeni kurulumuz sağlıklı bir nüfus yapısı için stratejiler geliştirecek.

* Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biridir.

* Aile; bizim en kadim, en köklü müesseslerimizden biridir. Anayasamızın 41. Maddesinde açıkça zikredildiği üzere aile toplumun temelidir. Aileyi beka meselesi olarak görüyoruz.

* Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu milli-manevi değerlerimizin muhafazasında biler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir.

* Gelinen noktada şunu çok net şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir.

* İlk etapta 'kişisel tercih' denilerek meşrulaştırılmak istenen bu 'anomali', günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. LGBT eleştirisi tıpkı Siyonizm'e yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır.

* Dijital platformlarda yer bulan yayınlar pek çok içerik kültür erozyonuna sebep oluyor.Bilinçli servis edilen içerikler LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.

* Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir. bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır.

* Büyük ve güçlü bir Türkiye iddiasını taşıyorsak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak şimdiden harekete geçmek zorundayız.

* Bütün bu verilerin, oranların ve istatistiklerin anlattığı şudur; üzülerek söylüyorum Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmektedir.

* Şahsi fikrim 'nüfus planlaması' kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim.

* Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken, bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür.

* Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.

* Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

* (Evleneceklere faizsiz kredi) Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

* Aile kurmayı teşvik edecek, maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.

* Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.

* Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.

* Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

* İkinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

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