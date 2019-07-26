Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar.