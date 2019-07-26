29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6577
  • 6,302
  • 257.8
  • 102359
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan faiz indirimine ilk yorum: Ne oldu, battık mı, bittik mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, 'Faiz indi ne oldu, battık mı, bittik mi, piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
 
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: 
 
31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar.
 

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

İstanbul merkezli 11 ilde "sahte pasaport" operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde 'sahte pasaport' operasyonu

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

Başkan Erdoğan: İkaz beklemeden bayrağı arkadaşına bırakmalı

Başkan Erdoğan: İkaz beklemeden bayrağı arkadaşına bırakmalı

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Bu yolcular başka! Uçaktaki tuhaf haller

Bu yolcular başka! Uçaktaki tuhaf haller

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA