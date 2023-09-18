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Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan Garibaşvili'ye çağrı: Süratle operasyonel hale getirilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahsettiğini ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiğini bildirdi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 06:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Garibaşvili'ye çağrı: Süratle operasyonel hale getirilmesini bekliyoruz
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul ettiği anımsatıldı.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan'ın, asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

- "GÖRÜŞMELERİMİZ ÜLKELERİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

  • Gürcistan Başbakanı Garibaşvili
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Orta Koridor
  • Bakü-Tiflis-Kars demir yolu

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