Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Türkiye yatırımcının gözdesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Körfez turu kapsamında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek.

3 GÜNDE 3 ÜLKE: TARİHLER BELLİ OLDU

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

"YENİ İHRACAT REKORLARININ AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ"

DEİK Başkanı Olpak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Başkan Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında, iş dünyasıyla Körfez ülkelerine çıkarma yapacaklarını söyledi.

Büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu belirten Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Olpak, bunun ilk adım olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıda 16 anlaşma imzalandığına işaret ederek, "Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Bu üç ülkeyle tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlara dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar ile ilişkilerimiz hep iyiydi. Önce BAE, sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majid Al Hogail ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın tam gün katılımıyla DEİK'te Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, sektörel oturumları ve iş görüşmelerini gerçekleştirmiştik. Günün sonunda da 16 iş anlaşması imzalayarak çok verimli bir sonuç aldık. Üç ülkeyi kapsayan ziyaretimizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni ortak hedeflere ulaşabilmek için çok daha kapsamlı adımlar atacağız."

Olpak, bu ziyaretler kapsamında DEİK olarak Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar ve BAE'de karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte üç önemli iş forumu düzenleyeceklerini belirterek, "Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz." dedi.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Olpak, bölgedeki ülkelerle gümrük ve vize gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, fakat ilişkilerin, devlet başkanları arasındaki sıcak diyalog sonucunda yeniden pozitif bir zemine oturmasıyla bu sıkıntıların geride kaldığını belirtti. Şimdi hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirileceğine odaklanıldığını ifade eden Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Körfez ekonomisinin zirvesindeki bu ülkelerin artık ekonomilerini çeşitlendirme ve sanayilerini de geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk özel sektörü de güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliğiyle bu ülkelere örnek olabilecek ve tecrübelerini aktararak birlikte yol yürüyecek en iyi alternatifler içinde. Zaten müteahhitlik ve altyapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz."

ÜÇ ÜLKEYLE DIŞ TİCARET HEDEFLERİ

Olpak, Suudi Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacminin 6 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Olpak, amaçlarının bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

Katar'a ise 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını ve toplam dış ticaret hacminin şu anda 2,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Olpak, amaçlarının bunu da ilk etapta dengeli şekilde 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Olpak, BAE'ye ihracatın da 2022 yılında 5,3 milyar dolar ve dış ticaret hacminin 10 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız bunu da süratle daha üst seviyeye taşımak. Karşılıklı ticaret önemli ve potansiyel barındırmakla beraber, bu defa hedefimiz sadece bununla sınırlı değil. Karşılıklı yatırımlar, mevcut ve yeni projelerde ortaklıklar, satın almalar, devralmalar, üçüncü ülkelerde işbirliği, büyük hacimli konut projeleri gibi alanlarda nokta atışlı ön temaslarımızı yaptık. Hedefimiz odaklı görüşmelerde güzel ve büyük hacimli sonuçlar elde etmek ve elde edeceğimize inanıyoruz."