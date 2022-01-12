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Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan maaşlara Temmuz'da zam mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleştirmesine ve şartlara bakarak' ifadelerini kullandı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Enflasyonla ilgili çalışmaların sürdüğünü, vatandaşı zor durumda bırakmayacaklarını belirten Erdoğan şunları söyledi;

"Bunun yanında asgari ücreti yüzde 50 oranında artırarak, yılın ilk yarısı için memur ve emekli maaşlarını yüzde 26 ile 31 arasında yükselterek, emeklilerimizin taban aylığını 2500 liraya çıkartarak milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleştirmesine ve şartlara bakarak"

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