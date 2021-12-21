Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda yaşanan düşüş sürüyor!

21 Aralık 2021 Salı 23:32 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı paketler sonrası döviz kurlarında ve altında ciddi bir düşüş yaşandı. Kurların TL karşısındaki değer kaybı artarak devam ediyor. Dolar saat 23:20 sıralarında 12 TL'nin altına inerken, Euro ise 13.59 seviyelerine kadar düştü. Gram altın ise aynı saatlerde 690 liradan işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrasında dolar 18.40 TL'den 12,61 TL seviyesine kadar gerilemişti. Dolardaki aşığı yönlü seyir bugün de devam ederken, saat 23.20 sıralarında dolar 12 TL'nin altına indi, Euro ise 13.59 seviyelerine geriledi. Aynı saatlerde gram altın da 690 liradan işlem gördü.