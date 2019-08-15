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Başkan Erdoğan’ın çağrısına uydu, 7.5 milyon TL’lik yatırım yaptı

Diyarbakırlı işadamı Şeyhmus Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdama destek çağrısına uyarak Diyarbakır’a 7,5 milyon TL yatırım yaptı. İnşaat ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Karakuş, toplam 7,5 milyon TL’ye mal olan Diyarbakır ve bölgede ilk, Türkiye’de ise en büyük Poligon Restoran Cafe’sini açarak bu alanda da Diyarbakır halkına hizmete başladı. Açılan yeni iş yerinde ilk etapta 50 kadar kişiye iş imkanı sunulurken, önümüzdeki yıllarda bu sayının 100’ü geçeceği belirtildi.

  • Şeyhmus Çakan/24 TV
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Farklı iş kollarında yüzlerce çalışanı bulunan ve kente böyle bir işletme açmasıyla önemli bir sosyal tesis açığını da kapattıklarını aktaran Karakuş, 24’ün sorularını yanıtladı. Karakuş, “Diyarbakır ve bölgede ilk olan Türkiye’nin de en büyüğü olma özelliği taşıyan Restoran Cafe ve Poligon önemli bir çalışma sonrasında ortaya çıktı. 7,5 milyon TL’ye mal olan bu yatırımımız Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Bu mekan bizlerin değil onlarındır, öncelikle bunun böyle bilinmesini istiyorum. İnsanların parasını yastık altı yaptığı bir dönemde bu yatırımını yapmamdaki en başta ve en önemli olan sebep kesinlikle memleketime karşı duyduğum sevgidir. Bu ilk planda gelir, sonra gençlerimize iş kapısı açmak ve kentte nezih bir mekan anlamında sosyal bir ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için böyle bir yatırım yaptım. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.
 
“Diyarbakırlı oluşum ve buraya olan sevdamdır” diyen İş adamı Şeyhmus Karakuş, bütün yatırımlarını bu kentte yapacağını ve gençlere daha çok iş imkânı sağlamak için her zaman büyük bir gayret içerisinde olacağını söyledi. Karakuş,  “Yurt dışındaki geziler ve kendi açımdan hep istediğim hayalini kurduğum bir oluşumdu. İçimde olan bir mekan ve meraktı. Aile ve iş ortamından dolayı bir sosyal açığımız vardı. Aile ortamının rahatlığın olduğu mekanlar maalesef pek bulunmuyor bölgede. Alkolsüz bir mekan olması, akşam saatlerinde piyano ve keman eşliğinde misafirlerimizi ağırlamak onlara bölgenin mistik tadını, yöresel yemekleri başta olmak üzere tüm tatlarını ve tabiî ki misafirperverliğini göstermek istiyoruz. Aile ortamı başta olmak üzere, iş ve sanat dünyası ile bürokratların da rağbet göstereceği bir mekan oluşturduk inşallah” dedi.
 
ERDOĞAN’IN ÇAĞRISINA UYDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarının istihdama katkı sunmasını istediğini hatırlatan Karakuş;  “Anlatmakla bitmez diye düşünüyorum. A dan Z ye insanlarımızın oturabileceği, hafta sonu açık büfelerin ve müzik eşliğinde bir nezih ortamın Diyarbakır ve Diyarbakırlılar için iyi olacağını düşünüyorum. İnsanları memnun etme ve misafiriyle geleni mahcup etmemek için uğraş göstereceğiz. Diyarbakır misafirperverliğini göstereceğiz. Yöresel yemeklerimizden ve kültürümüzden her şeyi bulabilecekleri bir mekan. Bölge olarak kebap düşkünlüğümüz var. 15 çeşit kebap bulunmakta. Aşağı yukarı her şeyi bulabilirler burada. 4-5 ay içerisinde burayı bitirdik. Güzel ve şirin bir ortam yapmak istedik” diye konuştu.

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