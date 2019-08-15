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''Başkanların iradesiyle 3 senede de olur''

25 Eylül’de ABD’de yatırım konferansı düzenleyeceklerini belirten TAİK Başkanı Yalçındağ, 100 milyar dolara çıkartılan ticaret hacmi hedefinin 5 ile 10 yıl arasında sürebileceğini söyledi. Yalçındağ, konuşmasında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın kararlılığına dikkat çekerek; ‘Başkanların iradesiyle 3 -5 senede de bu hedef tutturulabilir.’ dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, bayram özel yayınında Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ı ağırladı. Bayram öncesi ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi yapan Yalçındağ, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.
 
‘3-5 SENEDE TUTTURULABİLİR’
 
25 Eylül’de ABD’de yatırım konferansı düzenleyeceklerini belirten Yalçındağ, 100 milyar dolara çıkartılan ticaret hacmi hedefinin 5 ile 10 yıl arasında sürebileceğini söyledi. Yalçındağ, konuşmasında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın kararlılığına dikkat çekerek; ‘Başkanların iradesiyle 3 -5 senede de bu hedef tutturulabilir.’ dedi.
 
BAŞKAN ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP’IN İLETİŞİMİ NASIL?
 
Aynı yayında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın iletişimi hakkında soruyu da yanıtlayan Yalçındağ, ABD seçim sürecini hatırlattı. Bazı dünya liderlerinin ABD seçimleri öncesi Clinton lehine, Trump aleyhine açıklama yaptıklarını, bu liderlerle seçim sonrası Trump’ın tokalaşmadığını anlatan Yalçındağ, ABD seçimlerinde Türkiye’nin tarafsız bir tutum sergilediğini ifade etti. Trump’ın seçilişinden sonra ilk tebrik edenlerden birinin Başkan Erdoğan olduğunu söyleyen Yalçındağ, o günden itibaren iki başkanın kimyasının tuttuğuna dikkat çekti. İki ülke arasında diplomatik görüşmeler dışında ikili ilişkilerin önemli olduğunu belirten Yalçındağ, ‘Trump ve Erdoğan bunu yakaladı’ dedi.
 
‘İKİSİ DE ÜLKELERİNİN MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR’
 
‘ABD Başkanı Trump’ın son açıklamalarını Erdoğan’a duyduğu güveni gösteriyor’ diyen Yalçındağ, iki başkanın ortak özelliğinin kendi ülkelerinin menfaatini gözetmek olduğunu söyledi. ‘İki taraf da bunu bildikleri için birbirlerine saygı duyuyor’ diyen Yalçındağ, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye S-400 konusunda dik durdu. ‘ABD, S-400 konusunda önce Türkiye topraklarına değdiği anda yaptırım başlatırız’ dedi. Olmadı, ‘Kurulduğu anda yaptırım başlatırız’, şimdi ‘Aktive ederseniz yaptırım başlatırız’ deniyor. Bence Trump’ın Türkiye’ye gelme sürecinde zannedersen iki ülkenin yeni gelecek stratejisi düşünülüyor. İki başkan oturup Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaklar.

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