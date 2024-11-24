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Ekonomi

Başkentray 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da kent içi ulaşıma hizmet veren Başkentray'ın yolcu taşıma rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Başkentray, 20 Kasım tarihinde 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcu taşıdı.” dedi.

24 Kasım 2024 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Başkentray 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray'ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "20 Kasım'da Ankara'da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

-"İYİ PLANLAMA VE VERİMLİ İŞLETME REKORLARI GETİRİYOR"

TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara'daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor." dedi.

  • Bakan Uraloğlu
  • Başkentray
  • TCDD

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