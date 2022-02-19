Başvurular başladı! Yılda iki kez 450 ile 1.150 TL arasında destek verilecek

Sabah 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısında 4 milyon haneye verilecek 3 milyar liralık doğalgaz desteği için 18 Şubat'ta başvuru yapılacağının müjdesini vermişti. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğalgaz desteğine başvurular dün başladı. Sabah'ın haberine göre, İşte doğalgaz desteğinin detayları:

Başvuru nasıl yapılacak?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da başvuru yapılabilir.

Ne kadar ve ne zaman destek verilecek?

Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek

Kimler yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane faydalanabilecek. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

Ödemeler nasıl olacak?

Doğalgaz Tüketim Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Desteği hak sahibi dışında yakını da alabilir mi?

Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlanacak.

Raporlu kronik hastalara ek ödeme olacak mı?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme verilecek.

Ödeme miktarı nasıl belirlendi?

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Bakanlıkça, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.