  Başvurular için son gün 20 Ekim... SGK'ye personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Ekonomi

Başvurular için son gün 20 Ekim... SGK'ye personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) istihdam edilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. Sınav için başvurular 20 Ekim'de başlayacak, 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

16 Ekim 2025 Perşembe 11:13
Başvurular için son gün 20 Ekim... SGK'ye personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamaları, ÖSYM tarafından 2024 veya 2025'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerecek.

BAŞVURULAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Sınav için başvurular 20 Ekim'de başlayacak, 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

