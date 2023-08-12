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Ekonomi

Batı dünyası bölgede düşüş eğiliminde... Türkiye'yi en güçlü müttefik olarak seçtiler

Yeni çok kutuplu dünya, yeni ittifaklara yol açarken batılı ülkelerin Arap dünyasında düşüş eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmada Arap gençleri Türkiye'yi bölge için 'güçlü bir müttefik' olarak görürken ABD ve diğer Batılı ülkelerden uzaklaştığı gözlendi.

Star Gazetesi12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Batı dünyası bölgede düşüş eğiliminde... Türkiye'yi en güçlü müttefik olarak seçtiler
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Orta Doğu'da yapılan araştırmada genç Arapların üçte ikisinden fazlası Türkiye ve Çin'i bölge için "güçlü bir müttefik" olarak görüyor.

Yeni çok kutuplu dünya yeni ittifaklara yol açarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli şirketin yaptığı araştırma, batı dünyasının bölgede düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi.

Araştırmalar sonucunda 18-24 yaş arası Arap gençlerin yüzde 82'sinden fazlası Türkiye'yi "güçlü bir müttefik" olarak nitelendirirken ve bunu yüzde 80 ile Çin izledi.

Arap gençlerinin yüzde 78'i Almanya'yı, yüzde 74'ü Fransa'yı, yüzde 73'ü Hindistan'ı güçlü bir müttefik olarak görürken ABD'nin listede gerilerde yer alması dikkat çekti.

Ayrı bir ittifak kategorisinde gençlerin yüzde 90'ı Arap dünyasında güçlü müttefik olarak Katar'ı değerlendirdi. Bunu yüzde 89 ile Mısır, yüzde 88 ile BAE ve yüzde 86 ile Suudi Arabistan izledi.

Anket, Arap dünyasındaki 53 şehirde 3 bin 600 gençle yüz yüze görüşmeler neticesinde yapıldı.

Araştırmaya ilişkin hazırlanan raporda Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ülkenin itibarını artırdığına vurgu yapıldı.

Ankete katılanların üçte ikisinin ABD'nin Orta Doğu meselelerinden uzaklaştığı yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ve diplomatik ilişkileri normalleştiren Abraham Anlaşmaları'na rağmen ankete katılan Arapların yüzde 87'si İsrail'i "düşman" olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı gençlerin dörtte üçü ise İsrail ile daha yakın bağları güçlü veya kısmen destekliyor.

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Arap Gençlik Araştırması analisti Faisal al-Yafai, "ABD, İngiltere ve Fransa, bölgede nasıl algılandıkları açısından aşağı yönlü bir eğilim gösterirken, Türkiye ve Çin giderek artan bir eğilim gösteriyor" dedi. Yafai, bunun "yeni, küresel bir çok kutupluluğun" ne kadar yerleşik hale geldiğini yansıttığını söyledi.

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