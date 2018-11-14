Batı Karadeniz’de zengin rezerve sahip doğalgaz yatakları tespit edildi

Türkiye, Batı Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan’ın yıllardır petrol ve doğal gaz çıkardığı Tuna Bloğu’nda sondaj çalışmalarını başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğal gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu’nda Romanya yıllardır doğal gaz ve petrol çıkarıyor.

KAYNAK TESPİT EDİLDİ

Romanya’nın neredeyse doğal gaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu’nda Bulgaristan da son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu’nda kaynak tespit etti. Barbaros sismik araştırma gemisinin yıllar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.

TUNA BLOĞU’NDA BAŞLAYACAK

Türkiye Petrolleri’nin (TP) sondaj sahası olan bölgede sondaj için mevki belirleme çalışmaları başlatıldı. Halen Karadeniz’de İğneada açıklarında sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinden operasyonu yapması istendi. Oruç Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı. Lokasyonun belirlenmesi ardından Tuna Bloğu’nda sondaj başlatılacak.

AKDENİZ’DE HALEN SÜRÜYOR

Türkiye doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinde son dönemde ağırlığını, Yunanistan ve Rum kesiminin oldubitti girişimlerini artıran hamleleri ardından Doğu Akdeniz’e vermişti. Halen Doğu Akdeniz’de Barbaros sismik araştırma gemisi ile Güzelyurt açıklarında araştırma faaliyetleri sürüyor.

DAHA KOLAY BİR ALAN

Yunanistan’ın fırkateynle takip ettiği Barbaros’a, çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, iki fırkateyn ve iki hücumbot ile refakat ediyor. Yine Fatih sondaj gemisi de Alanya I Kuyusu’nda sondaj yapıyor.

Akdeniz’de faaliyet zor yürütülse de Karadeniz, Türkiye’nin zengin enerji kaynaklarına ulaşması bakımından daha kolay bir alan. Türkiye’nin Karadeniz’de kıyısı bulunan diğer ülkelerle deniz yetki alanları anlaşmaları bulunuyor.

Hazar kadar rezerv var

Türkiye, denizlerindeki petrol ve doğal araştırmalarını Karadeniz’den başlatmış, Akdeniz’e doğru genişletmişti. Karadeniz’de, Barbaros’un sismik araştırma gemisinin verileri üzerinden tespit edilen bazı kuyulara da sondaj vurulmuştu. TP’nin Shell ile ortak yaptığı bir sondaj da Tuna Bloğu’nun güneyindeki bir sahadaydı. Halen Shell’in, TP’ye taahhütleri kapsamında Karadeniz’de bir kuyu daha açması ve sondaj faaliyetlerini tamamlaması gerekiyor. Karadeniz, doğal gaz ve petrol rezervi açısından zengin bir iç deniz olarak görülüyor. Uzmanlar, Karadeniz’de Hazar’daki kadar enerji rezervi bulunduğunu belirtiyorlar.

Fatih’in kardeşi

Karadeniz’de sondajı, TP’nin satın alma işlemlerini tamamladığı, Deepsea Metro I gemisi yapacak. Deepsea Metro I, satın alındıktan sonra adı Fatih olarak değiştirilen Türkiye’nin sondaj gemisi Deepsea Metro II’nin kardeşi. Teknik özellikleri Fatih gemisiyle aynı olan Deepsea Metro I, yılda 2 sondaj kuyusu açabiliyor, derin deniz sondajı yapabiliyor. TP’nin 262.5 milyon dolara satın aldığı Deepsea Metro I gemisi, gerekli testler yapıldıktan sonra ilk sondajını Karadeniz’de yapacak.

(Yeni Şafak)