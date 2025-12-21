Batı'da 410 milyon dolarlık anlaşma şaşkınlığı: Türkiye Avrupa'ya ders veriyor

Türkiye'nin savunma sanayi şirketi ASELSAN, Polonya ile 410 milyon dolarlık elektronik savaş ve insansız hava aracı karşıtı sistem ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma, insansız hava araçlarının askeri güçler ve sivil altyapı için giderek daha büyük bir tehdit oluşturmasıyla birlikte, Avrupa'nın sinyal bozma ve algılama sistemlerini sahaya sürme konusundaki artan aciliyetini gösteriyor.

Tarihi anlaşmayı yakından takip eden ABD basını, ASELSAN ile gelişmiş elektronik savaş (EW) sistemleri için 410 milyon dolarlık anlaşmanın devam eden savunma modernizasyon hamlesinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Haberde, Polonya Savunma Bakanlığının sözleşmeyi, Varşova'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ve Bakan Yardımcısı Paweł Bejda'nın huzurunda imzalanan üç parçalı bir paketin içine yerleştirdiği vurgulandı.

BÜYÜK BİR HAVA SAVUNMA ÇABASI

Bakanlık, anlaşmanın, insansız hava araçlarına karşı görevlere bağlı otomatik keşif ve karıştırma yeteneği olarak sunulan bir Zautomatyzowany System Rozpoznawczo Zakłócający'nin (Otomatik Keşif ve Karıştırma Sistemi) teslimatını kapsadığını ve insansız hava araçlarının düşürülmesini sağlamayı amaçlayan radyo dalgası karıştırma özelliğini içerdiğini belirtti. Bakan, bunu SAN programı kapsamında daha büyük bir insansız hava aracı karşıtı hava savunma çabasına doğru atılan ilk adım olarak nitelendirdi ve Silahlanma Ajansı ile çalışmak üzere seçilen bir konsorsiyumla görüşmelerin son aşamada olduğunu söyledi.

Sözleşmenin değerinin büyük önem taşıdığı ifade edilen haberde, 410 milyon dolarlık anlaşmanın, elektronik harp sistemlerini daha yüksek değerli modernizasyon alanları arasına yerleştirirken, Polonya Savunma Bakanlığının ayrıca Autocomp Management tarafından tedarik edilen ve yaklaşık 100 milyon zloti değerinde olduğu belirtilen 6 adet Leopard 2 PLM1 tank simülatörü seti için yapılan üçüncü bir sözleşmeyle hazırlık yatırımlarını artırdığı vurgulandı.

Haberde, 410 milyon dolarlık elektronik savaş ihracat sözleşmesinin, elektronik keşif, karıştırma ve insansız hava aracı karşıtı görevleri açıkça ortaya koyan Polonya'nın savunma alanında önemli atılım ortaya koyduğu belirtildi.

"AVRUPA'YA SAVUNMA DERSİ" VURGUSU

Varşova'nın ASELSAN sistemini SAN insansız hava aracı karşıtı programının öncüsü olarak tanımlaması ve Ankara'nın imzayı daha geniş bir Avrupa odaklı ivmenin parçası olarak çerçevelemesiyle, anlaşmanın, NATO üyelerinin savaş alanı derslerini tedarik önceliklerine nasıl dönüştürdüğünün bir göstergesi olarak yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde son olarak, yerli imkanlarla geliştirdiği askeri ekipmanları envantere alan Türkiye'nin Afrika, Asya ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün sağladığı ifade edildi. Son anlaşma ile Türkiye'nin Avrupa'ya savunma alanında ders verdiği vurgulandı.