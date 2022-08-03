Batı'nın ambargosuna çözüm! Rusya'nın ilk tercihi Türkiye oldu

Rusya'da yaptırımlar sonrası birçok ithal ürünün ülkeye girişinin yasaklanması bavul ticaretini yıllar sonra yeniden popüler hale getirdi. Rusların bavul ticaretinde ilk tercihi ise Türkiye oldu.

Birçok Batılı markanın Rusya pazarını terk etmesinin ardından Rusya vatandaşları bavul ticareti için özelikle Türkiye'nin yolunu tutmaya başladı. Zara, Bershka, Uniqlo, Dior, Gucci gibi Rusya'dan çıkan markaların bavul ticareti yoluyla ülkeye getirildiği aktarılırken, Türkiye'de Laleli'de alınan ürünlerin Rusya'da toptan yüzde 30, perakende olarak ise yüzde 200 kârla satılabildiğine dikkat çekiliyor.

ZENGİNLER GELİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Batı ambargosuyla birlikte Rus alıcıların Türkiye pazarına yöneldiğini belirten Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASIAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Batı'dan çekilen markaların distribütörleri Türkiye'deki distribütörler üzerinden ürün almaya başladı. Bir de Rus zenginler Türkiye'ye alışveriş için alıp kendi ülkelerinden çekilen markaların ürünlerini AVM ve cadde mağazalarından temin ediyor. Özellikle charter seferlerinin artırıldığı yaz döneminde alışveriş içi ülkeye gelen Rus sayısı ciddi artış gösterdi."

LALELİ'DEN 5.8 MİLYAR $'LIK İHRACAT

Bundan 30 yıl önce başlayan yolcu beraberinde ticaret, başta Laleli olmak üzere Türkiye ekonomisine her yıl önemli oranda katkıda bulunuyor. Geçen yıl Laleli'den Rusya'ya 5.8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı belirten Gıyasettin Eyyüpkoca, şöyle devam etti: "Laleli'den 30 ülkeye hazır giyim, bijuteri, deri, ayakkabı gibi pekçok kalemde ürün yolluyoruz. Bunların bir kısmı yolcu beraberinde yapılan ticaretten oluşuyor. Bugün Mercedes Rusya'dan çekildiği için 710 milyon euro kaybetti. MC Donald's'ın 1 milyar dolarlık kaybı var. Türk markaları olarak Rusya pazarında Batılı markalardan boşalan yerlerde yer almak için etkin çalışmalar yapıyoruz."

8 AĞUSTOS'TA FESTİVAL VAR

LASİAD, Rusya ve Ukrayna pazarlarıyla ticareti artırmak için 8-10 Ağustos'ta 'Laleli Fashion Shopping Festival'ini düzenliyor. 20 ülkeden alım heyetinin katılacağı festivali düzenleyen Gıyasettin Eyyüpkoca, "Festival, Doğu Blokları, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa'dan gelecek misafirlere ve Türk tekstilcilerine ev sahipliği yapacak. Konser ve defilelerin de yer alacağı festivalle Laleli'deki markaların cirolarında en az yüzde 10 artış bekliyoruz" dedi.