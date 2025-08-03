Batı'ya rest çektiler.... Mısır'dan KAAN atağı

Uluslararası arenada adından çokça söz ettiren Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN hakkında yabancı basında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. The New Arab internet sitesinde yer alan habere göre, Mısır'ın KAAN projesine katılmak istediği belirtildi. Türkiye'nin Mısır'ın katılımına sıcak baktığı vurgulanan haberde, Ankara'nın bu sayede bölgenin kritik ülkelerinden biriyle askeri sanayi alanında işbirliğinin artırılmasının yolunu açtığı bildirildi.

Mısır'ın bir süredir programa katılmayı düşündüğü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen yıl Eylül ayında Ankara'ya yaptığı ilk ziyarette bu konuya olan ilgisini dile getirdiği iddia edildi. Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmekte olan 5. nesil, çift motorlu, her türlü hava koşulunda görev yapabilen hava üstünlüğüne sahip bir savaş uçağı olduğu ifade edildi.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK

KAAN'ın F-16 savaş uçağı filosunun yerini alacağı vurgulanan haberde, jetin seri üretiminin ardından farklı ülkelere satışının yapılacağı aktarıldı. Uçağın geliştirme programının ise Türkiye'nin hava kuvvetlerini iyileştirme yönündeki sürekli çabalarının bir parçası olduğu aktarıldı.

Mısırlı gözlemciler, Kahire'nin KAAN savaş uçağı geliştirme programına katılma planının, Türkiye ile artan askeri işbirliğinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Ayrıca Mısır'ın, sürekli silah alan ülke konumunda uzaklaşarak, gelecekte silah üreticisi ve ihracatçısı olma yolunda ilerlediği, bu planın, ülkenin askeri sanayileşme hedeflerine yardımcı olacağı aktarıldı.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİM ÇOK OLUMLU BİR ADIM OLACAK"

Mısır Hava Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı General Hasan Raşid, The New Arab'a yaptığı açıklamada, "Askeri sanayileşme Mısır'da çok erken, 1960'larda başladı ve bu durum ülkemizin bu konudaki özlemlerini yansıtıyor. Türkiye ile ortak üretim çok olumlu bir adım olacak, çünkü Mısır Silahlı Kuvvetleri için çok faydalı olacak" dedi.

MISIR'DAN TÜRKİYE ÇIKARMASI

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret ederek, aralarında Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın da aralarında olduğu askeri ve savunma sanayi yetkilisiyle bir araya geldi.

Korgeneral Halife'nin altı ay içinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret, Kahire'nin Ankara ile askeri işbirliğini genişletme olasılıklarını araştırma konusundaki ciddiyetinin kanıtı niteliğinde.

Mısır'ın Türk savunma ürünlerine, özellikle insansız hava araçlarına ve füze sistemlerine olan yoğun ilgisinin bir sonucu olarak, iki ülkenin savunma yetkilileri arasında sık sık ziyaretler ve görüşmeler gerçekleşiyor.

"SİLAHLARIMIZ İÇİN BİR VEYA İKİ DEVLETE BAĞIMLI KALAMAYIZ"

Analistler, Mısır'ın özellikle Batı kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmaya ilgi göstermesiyle birlikte askeri ortaklıklarını ve silah kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını belirtti.

Raşid, "Silah kaynaklarının çeşitlendirilmesi Mısır için çok önemli bir politika. Silahlarımız için bir veya iki devlete bağımlı kalamayız" dedi.

Haberde ayrıca, Mısır'ın KAAN savaş uçağının yanı sıra Türk yapımı İHA'lar ve TRLG-230 füzesi, mini akıllı mühimmatlar ve L-UMTAS tanksavar füze sistemi gibi çeşitli gelişmiş savunma ürünlerini satın almaya ilgi gösterdiği aktarıldı.