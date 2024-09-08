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Ekonomi

Batı'yı korku dağları sardı: Türkiye'yi kaybedersek askeri avantajı kaybederiz

Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğinin küresel sonuçları olacağı konusunda Batı'yı uyaran ABD basını, 'Türkiye'nin stratejik önemi, askeri gücü ve NATO'ya yaptığı katkılar, ittifakın elde tutmayı amaçladığı değerli bir müttefik haline getiriyor çünkü Türkiye'yi kaybetmek, kritik coğrafi ve askeri avantajı kaybetmek anlamına gelecek' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi8 Eylül 2024 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Batı'yı korku dağları sardı: Türkiye'yi kaybedersek askeri avantajı kaybederiz
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Türkiye'nin, çalışmalarını yakından takip ettiği ve önemli zirvelerine de katılım gösterdiği BRICS'e muhtemel üyeliğinin küresel sonuçları, batı basınının en önemli gündem maddesi oldu.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve büyüyen savunma sanayisine sahip olan Türkiye'nin coğrafi açıdan hayati bir konuma ve stratejik öneme sahip olduğunu yazan ABD basını, yayımladığı analiz yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin NATO ile karmaşık ilişkilerine rağmen yükümlülüklerini yerine getirdiği ve ittifaka görünürde bağlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin BRICS, NATO ve diğer potansiyel ittifaklar arasında denge kurma çabasının esnek dış politikasını ve birden fazla stratejik seçeneği elinde tutma isteğini yansıttığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK, ASKERİ AVANTAJI KAYBETMEK ANLAMINA GELECEK"

Süregelen anlaşmazlıklara ve diplomatik zorluklara rağmen, Türkiye'nin NATO üyeliğinin korunmasının ittifakın genel gücü açısından hayati önem taşıdığını yazan ABD basını, "NATO, Türkiye'nin askeri ve ekonomik katkılarından ve stratejik konumundan önemli ölçüde yararlanmaktadır ve bu nedenle Türkiye'nin müttefik olarak varlığını sürdürmesi elzemdir. Türkiye'nin stratejik önemi, askeri gücü ve NATO'ya yaptığı katkılar, ittifakın elde tutmayı amaçladığı değerli bir müttefik haline getiriyor çünkü Türkiye'yi kaybetmek, kritik coğrafi ve askeri avantajı kaybetmek anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında kara köprüsü konumunda olması ve Karadeniz'e tek çıkış noktası olan Boğaz'ı kontrol etmesi, onu NATO içinde kritik bir bekçi konumuna getirdiğine vurgu yapan ABD basını, "Bu konumlandırma, Türkiye'ye NATO içinde önemli bir kaldıraç sağlamakta, dış politika kararlarında daha fazla esneklik ve belirli bir bağımsızlık sağlama olanağı tanımaktadır. NATO müttefiki Türkiye'yi kaybetmek, hem kara hem de deniz olmak üzere en önemli iki ulaşım güzergahının kontrolünü kaybetmek anlamına gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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