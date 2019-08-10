30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Baykar Savunma ve Ukrayna ortak silah şirketi kurdu

Türk Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirildi.
 
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'a bağlı Ukrspetskport arasında ortak girişim kurulduğu belirtildi.
 
Ortak şirketin, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında faaliyetlerini yürüteceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ortak girişimin asıl görevi, her iki ülkenin savunma kapasitelerini bir araya getirerek, kendi orduları için yeni modern silah örneklerini seri üretime geçirmektir.” ifadesine yer verildi.
 
Şirketin yürüteceği ilk projelerden birinin, yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirilmesine yönelik olacağının belirtildiği açıklamada, “Bu İHA, yüksek uçuş seviyelerinden ayrıntılı keşifler yapabilecek, havada saatler geçirebilecek, kayda değer bir hızlanmaya sahip olacak ve çok çeşitli yüksek hassasiyetli silahlara saldırı yapacak.” bilgisi paylaşıldı.
 
Açıklamada, Türkiye ve Ukrayna’nın savunma teknolojileri alanında güçlü bir deneyime ve etkin bir iş birliğine sahip olduklarının altı çizildi.
 
Ukrayna’nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.
 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etmişti.

Bakan Soylu´dan ´Kemerin Ses Getirsin´ kampanyasına videolu destek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yarın sabah Türkiye'de

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yarın sabah Türkiye'de

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Siirt'te ormanda yangın çıktı

Siirt'te ormanda yangın çıktı

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Bayram öncesi sıkı denetim!

Bayram öncesi sıkı denetim!

Farklı bir gezegeni andırıyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Farklı bir gezegeni andırıyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Emekliye ek ödeme geliyor!

Emekliye ek ödeme geliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA