Baykar, İHA'lara özel olarak turboprop motor geliştirmek amacıyla 300 milyon dolarlık bir yatırımı devreye alıyor.

BAYKAR, insansız hava araçlarında (İHA) yerli üretim motorlarına geçmek amacıyla yatırım programı başlattı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo 2024 Fuarı'nda Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin motor geliştirme çalışmalarına 300 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Bayraktar, tedarik zincirindeki küresel sorunlar nedeniyle kendi motor üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kendi motorlarımızı geliştirerek bu süreci garanti altına alıyoruz" dedi.

Akıncı modelinde kullanılan turboprop motoru geliştirme çalışmalarının dört ila beş yıl süreceğini kaydeden Bayraktar, Kızılelma'da kullanılan daha karmaşık turbofan motoru için de benzer bir yatırım sürecine girdiklerini ifade etti.

Bayraktar, Ukrayna'da kurmayı planladıkları TB2 ve TB3 üretim fabrikasının % 80'inin tamamlandığını ve 2025 yılı itibarıyla üretime başlamayı hedeflediklerini belirtti. Baykar, yatırımlarını özkaynaklarla finanse edeceklerini belirtti.

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