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Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışta

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine bakanlık izin vermişti. 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlamıştı. Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi.      
 
Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek. Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.     
 
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu. "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

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