Bayram ikramiyesi 2019 kimlere ne kadar verilecek? Engelliye bayram ikramiyesi var mı?

Bayram ikramiyeleri emekliler tarafından merak ediliyor. Hükümet tarafından son yıllarda emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu gelişmeyle birlikte emekliler, bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını yakından takip ediyor. Bayram ikramiyelerinin bu yıl Mayıs ve Ağustos ayında ödenmesi bekleniyor. Emekli aylığı bağlananlar bu yıl ilk ikramiyelerini alabilecekler. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Haberin devamında, “Bayram ikramiyesi kimlere verilecek, bayram ikramiyesi ne kadar? Engelliye bayram ikramiyesi var mı?” sorularına cevap bulabilirsiniz.

2019 BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin 7-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. 1000 lira tutarındaki ödemelerle birlikte böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALANLAR

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

ENGELLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.